Драма око црне магије и покушаја убиства у Теслићу завршена психијатријским лијечењем

Славиша Ђурковић
10.04.2026 10:50

Драма око црне магије и покушаја убиства у Теслићу завршена психијатријским лијечењем
Фото: ATV/Pexel/Joy Marino

Окружни суд у Добоју због покушаја убиства у Теслићу изрекао је мјеру обавезног психијатријског лијечења за Ж.Н. и В.Н. утврдивши да су у стању неурачунљивости покушали да убију мушкарца из Добоја, који је притом тешко рањен.

Све се одиграло 23. децембра 2025. године када си оптужени Ж.Н. и В.Н. у стању неурачунљивости усљед душевне болести договорили са Дином Прњаворцем званим Хоџа да дођу у Добој како би им он показао кућу у којој живи његов комшија М.Х. увјеравајући их да се ради о опасном лицу кога треба "ликвидирати" јер сарађује са извјесном "С" која се наводно бави врачањем и да због тога они имају породичне проблеме.

Осумњичени за подстрекавање Дино Прњаворац наговорио је оптужене да се у вечерњим сатима врате пред кућу М.Х, како би осумњичена В.Н. запалила улазна врата његове породичне куће, па када он изађе из куће да га Ж.Н. убије, што су они и учинили.

Један метак М.Х. је погодио у главу, а радило се о површинској рани изнад десног ока, док га је други погодио у наткољеницу нанијевши му прострелну рану са преломом бутне кости.

Након рањавања, пуцао и на жртвине синове

”Када су на лице мјеста, са аутомобилом ”BMW X5” дошла три сина од М.Х, Ж.Н. је кренуо да бјежи и том приликом испалио више хитаца према возилу жртвиних синова, а један метак је погодио средишњи дио возачевих врата. Један од синова аутом је кренуо за нападачем и зауставио се поред Ж.М. и Ј.Т. говорећи им да неће побјећи. Ж.М. је испод јакне извадио пиштољ и репетирао, али како је метак био заглављен између цијеви и затварача пиштоља није дошло до испаљења метка”, наводи се у одлуци суда.

Пресуда

"На приједлог Окружног јавног тужилаштва у Добоју суд је изрекао мјеру безбједности обавезног психијатријског лијечења и чувања у здравственој установи ЈЗУ Завод за форензичку психијатрију Соколац све док постоји потреба за лијечење и чување оптужених у наведеној установи. По приједлогу здравствене установе, органа старатељства или осуђених, односно по службеној дужности на сваких 9 мјесеци ће се испитати да ли је престала потреба за лијечењем и чувањем у здравственој установи. Оптуженима се у изречену мјеру урачунава вријеме проведено у притвору, а од оптуженог Ж.Н. се одузима пиштољ марке црвена застава М-70, калибра 7,65 mmи 40 метака калибра 7,65 mm. Оштећени се са имовинско правним захтјевом упућују на парницу. Оптужени су ослобођени од трошкова кривичног поступка и исти падају на терет буџетских средстава", саопштено је из полиције.

Оптуженима је продужен притвор до правоснажности пресуде.

