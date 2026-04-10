Акција полиције у Приједору: Одузето 1,5 килограм спида

У акцији "Бис" у Приједору ухапшена су два лица из Сарајева и одузето је 1,5 килограма спида.
"Полицијски службеници Полицијске управе Приједор су 09.04.2026. године у оквиру акције „Бис“ лишили слободе два лица из Сарајева и том приликом код лица Д.Г. пронашли и одузели бијелу прашкасту материју која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „спид“ укупне бруто масе 1,5 килограм и мању количину зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуана", саопштено је из полиције.
У току је рад на комплетирању предмета након чега ће се против осумњиченог Д.Г. (1996) Окружном јавном тужилаштву Приједор доставити извјештај о почињеном кривичном дјелу „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“.
