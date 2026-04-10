Предсједник Либана нуди рјешење за кризу са Израелом

10.04.2026 09:26

Предсједник Либана Жозеф Аун поручио је да је једино рјешење за кризу у тој земљи прекид ватре с Израелом, који би отворио пут ка директним преговорима између двије државе, уз назнаке да приједлог већ добија подршку међународне заједнице.

Аун је рекао да либански приједлог за прекид ватре и преговоре почиње да добија позитивне реакције у међународним круговима, саопштила је његова канцеларија, пренио је Тајмс оф Израел.

Додао је да Либан наставља да води међународне разговоре о том питању.

Израелски премијер Бењамин Нетањаху рекао је јуче да је наложио дипломатама да што прије покрену директне разговоре са Бејрутом, преноси Тан‌југ.

Један израелски званичник рекао је за Тајмс оф Израел да ће се разговори са Либаном водити без почетног прекида ватре.

Амерички предсједник Држава Доналд Трамп затражио је у телефонском разговору од Нетањахуа да смањи интензитет напада Израела на Либан како би се осигурао успјех преговора са Ираном, изјавио је данас високи званичник америчке администрације за НБЦ њуз.

