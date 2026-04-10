Астронаути "Артемиса два" враћају се на Земљу

Танјуг

10.04.2026 08:44

На овој слици коју је обезбиједила НАСА, астронауткиња Кристина Кокс је освијетљена екраном унутар затамњене летјелице Орион трећег дана мисије агенције Артемис II у петак, 3. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/NASA

Четири астронаута мисије "Артемис два", који су обавили прво путовање око Мјесеца послије више од пола вијека, враћају се на Земљу у летјелици "Орион", која би требала да се спусти у Тихи океан код јужне обале Калифорније.

Очекује се да ће се капсула са посадом ускоро одвојити од сервисног модула и започети повратак кроз Земљину атмосферу.

Услиједиће шестоминутни прекид комуникација са посадом, а капсула ће се потом спустити у океан уз помоћ падобрана.

Мисија Артемис II

Ако све буде у реду, амерички астронаути Рид Вајзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, заједно са канадским астронаутом Џеремијем Хансеном, завршиће безбједно путовање плутајући на површини око 20.00 часова по локалном времену код обале Сан Дијега.

Њихова мисија почела је лансирањем велике ракете СЛС из Флориде 1. априла, након чега су кренули на пут око друге стране Мјесеца, при чему су отишли у дубоки свемир даље од било ког човјека до сада.

