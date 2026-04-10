Астронаути "Артемиса два" враћају се на Земљу

Извор:
Танјуг
Коментари:0
Четири астронаута мисије "Артемис два", који су обавили прво путовање око Мјесеца послије више од пола вијека, враћају се на Земљу у летјелици "Орион", која би требала да се спусти у Тихи океан код јужне обале Калифорније.
Очекује се да ће се капсула са посадом ускоро одвојити од сервисног модула и започети повратак кроз Земљину атмосферу.
Услиједиће шестоминутни прекид комуникација са посадом, а капсула ће се потом спустити у океан уз помоћ падобрана.
Ако све буде у реду, амерички астронаути Рид Вајзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, заједно са канадским астронаутом Џеремијем Хансеном, завршиће безбједно путовање плутајући на површини око 20.00 часова по локалном времену код обале Сан Дијега.
Њихова мисија почела је лансирањем велике ракете СЛС из Флориде 1. априла, након чега су кренули на пут око друге стране Мјесеца, при чему су отишли у дубоки свемир даље од било ког човјека до сада.
Наука и технологија
2 д0
Наука и технологија
3 д0
Наука и технологија
3 д1
Наука и технологија
4 д0
Најновије
Најчитаније
11
08
10
57
10
50
10
44
10
32
Тренутно на програму