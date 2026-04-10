Logo
Large banner

Нетанјаху без милости: Ништа од примирја

Извор:

Танјуг

10.04.2026 08:18

Коментари:

0
Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху говори током конференције за новинаре у Јерусалиму, у четвртак, 19. марта 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Pool/Ronen Zvulun

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху поручио је синоћ да "нема примирја у Либану" и да Израел наставља да напада Хезболах.

Он је у видео-поруци становницима сјеверног Израела рекао да Израел "наставља да удара Хезболах великом силом" и да неће престати док не поврати њихову безбједност, преноси Тајмс оф Израел.

"Наша значајна достигнућа, како у Ирану, тако и против осовине зла, довела су до историјске промене у положају Израела у региону. Она су такође довела до промјена у нашим односима са земљама са којима раније нисмо имали односе", навео је Нетанјаху.

Израелски премијер изјавио је раније јуче да је наложио влади да што прије започне директне преговоре са Либаном.

Како је навео, преговори би били усмјерени на разоружавање либанске милитантне групе Хезболах и успостављање мирољубивих односа између Израела и Либана.

Либански званичници затражили су привремени прекид ватре како би били омогућени преговори са Израелом.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner