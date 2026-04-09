Убијен шеф Хезболаха Наим Касем

Израелска војска саопштила је да је убила вођу либанске групе Хезболах Наима Касема у ноћашњем нападу на Бејрут.
Његова смрт, уколико је Хезболах потврди, представљаће још један велики ударац милитантној групи која има подршку Ирана, чији је један од главних савезника на Блиском истоку.
Нападом на Израел 2. марта, Хезболах је ушао у рат на страни Ирана, два дана након што су САД и Израел покренули ваздушне ударе на иранску територију.
Израел је раније већ ослабио војне капацитете Хезболаха и извршио низ атентата на лидере ове групе од почетка рата у Гази 7. октобра 2023. године.
Касем је директно пријетио Израелу, рекавши да ће ракете падати на ту земљу ако буде настављена војна интервенција против Либана.
Израелска војска је 2024. године убила Касемовог претходника Хасана Насралаха у ваздушном нападу на предграђе Бејрута, преноси Срна.
