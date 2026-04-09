Трамп запријетио Ирану: Пуцњава почиње ако не испуните споразум

09.04.2026 07:10

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима током котрљања ускршњих јаја на Јужном травњаку Бијеле куће, у понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да ће амерички војни бродови и авиони остати распоређени у близини Ирана, запријетивши да ће САД поново почети "пуцати" уколико Техеран у потпуности не испуни споразум постигнут с Вашингтоном.

"Сви амерички бродови, авиони и војно особље, с додатном муницијом и оружјем остаће на својим мјестима у Ирану и око њега све док се у потпуности не испуни постигнути прави споразум. Ако се из било којег разлога то не догоди, што је врло мало вјероватно, онда 'пуцњава почиње', већа, боља и јача него што је ико икада прије видио", написао је Трамп на својој платформи Truth Social.

Додао је да ће "Хормушки мореуз бити отворен без нуклеарног оружја", очигледно алудирајући на нуклеарни програм Ирана.

Раније је Трамп изјавио да је Иран пристао да обустави обогаћивање уранијума, док је предсједник иранског парламента Мухамед Багер Калибаф (Mohammed Багер Qalibaf) рекао да је Ирану дозвољено да настави обогаћивање уранијума под одређеним условима примирја.

Из Ирана је раније у сриједу саопћено да би наставак разговора о постизању трајног мировног споразума са САД-ом био неразуман, након што је Израел извео своје најжешће нападе на Либан, при чему су убијене стотине људи.

Ирански предсједник Масуд Пезешкијан изјавио је да је примирје у Либану кључни услов за споразум његове земље са САД-ом.

До примирја је дошло у посљедњим тренуцима прије истека рока који је поставио Трамп, а који се односио на отварање мореуза.

У случају да договор није био постигнут, предсједник САД-а најављивао је интензивирање напада, па чак и да ће "избрисати цивилизацију".

Након што је Трамп објавио одлуку о примирју, из Израела је стигло саопштење у којем се наводи да подржавају његову одлуку о обустави напада на Иран у трајању од двије седмице.

Такође је наглашено да примирје не укључује Либан.

- Израел подржава одлуку предсједника Трампа да обустави нападе на Иран на двије седмице, под условом да Иран одмах отвори мореуз и заустави све нападе на САД, Израел и земље у региону - навели су Израелци.

