Пенали обиљежили реми Атлетико Мадрида и Арсенала

Фудбалери Атлетико Мадрида и Арсенала ремизирали су у првом полуфиналном мечу Лиге шампиона (1:1).
Пенали су обиљежили овај сусрет. Први је имао Арсенал у 44. минуту када и долазе до предности. Сигуран са бијеле тачке био је Ђокереш.
У другом полувремену било је акција и прилика, али једини гол постиже Алварез, такође из пенала.
Одличну прилику имао је и Гризман који је матирао голмана Арсенала, али га је сачувала пречка.
Радовали су се гости и у 81. минуту када је се чекао и трећи пенал на мечу. На срећу Мадриђана, пресудила је провјера ВАР-а након чега је судија одлучио да се игра даље.
Реванш меч се игра у Лондону 5. маја.
