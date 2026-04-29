Logo
Large banner

Пенали обиљежили реми Атлетико Мадрида и Арсенала

29.04.2026 23:05

Коментари:

0
Фото: Anadolu/Burak Akbulut

Фудбалери Атлетико Мадрида и Арсенала ремизирали су у првом полуфиналном мечу Лиге шампиона (1:1).

Пенали су обиљежили овај сусрет. Први је имао Арсенал у 44. минуту када и долазе до предности. Сигуран са бијеле тачке био је Ђокереш.

У другом полувремену било је акција и прилика, али једини гол постиже Алварез, такође из пенала.

Одличну прилику имао је и Гризман који је матирао голмана Арсенала, али га је сачувала пречка.

Радовали су се гости и у 81. минуту када је се чекао и трећи пенал на мечу. На срећу Мадриђана, пресудила је провјера ВАР-а након чега је судија одлучио да се игра даље.

Реванш меч се игра у Лондону 5. маја.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner