Бивши фудбалер Борца поново у елити: Даниловић увео Маритимо у Лигу Португал

29.04.2026 12:12

Фудбалер Владан Даниловић је изборио пласман у најјачи ранг португалског фудбала са Маритимом и то три кола прије краја сезоне.
Када је из Борца одлазио у Португал ни слутио није да ће му острво Мадеира постати дом све до данас.

Пуних шест година Владан Даниловић је на острву у срцу Атлантика, мјесту рођења Кристијана Роналдо. Изборио је пласман у најјачи ранг португалског фудбала са Маритимом и то три кола прије краја сезоне.

Маритимо је у гостима побиједио Бенфику Б и тако поново изборио наступ у друштву најбољих. То је био циљ још прошле сезоне, али су га коначно дочекали овај пут. Претходно је Даниловић наступао за Национал, највећег ривала из главног града Фуншал.

У граду је након меча приређено право славље, поново ће на стадиону Маритима гостовати Спортинг, Бенфика, Порто и Брага.

Даниловић је један од најбољих играча тима у претходне двије сезоне.

