Бивши фудбалер Борца поново у елити: Даниловић увео Маритимо у Лигу Португал

Аутор:АТВ
Коментари:0
Када је из Борца одлазио у Португал ни слутио није да ће му острво Мадеира постати дом све до данас.
Пуних шест година Владан Даниловић је на острву у срцу Атлантика, мјесту рођења Кристијана Роналдо. Изборио је пласман у најјачи ранг португалског фудбала са Маритимом и то три кола прије краја сезоне.
Маритимо је у гостима побиједио Бенфику Б и тако поново изборио наступ у друштву најбољих. То је био циљ још прошле сезоне, али су га коначно дочекали овај пут. Претходно је Даниловић наступао за Национал, највећег ривала из главног града Фуншал.
У граду је након меча приређено право славље, поново ће на стадиону Маритима гостовати Спортинг, Бенфика, Порто и Брага.
Даниловић је један од најбољих играча тима у претходне двије сезоне.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму