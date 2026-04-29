Катастрофалне вијести за Луку Дончића, Лејкерси пред немогућом мисијом!

Опоравак Луке Дончића тече веома споро. Очекује се да ће, у случају да Лејкерси савладају Хоустон и пласирају се даље, Дончић одсуствовати и током наредне серије.
За сада још увијек не постоји прецизан временски оквир за његов повратак на терен.
Љубитељи кошарке широм свијета са зебњом прате вијести о здравственом стању једног од најбољих играча данашњице, Луке Дончића.
Иако је недавно тренер Лејкерса Џеј Џеј Редик изјавио да је Лука Донић много боље, према најновијим информацијама које преноси утицајни НБА инсајдер, процес опоравка словеначког аса одвија се знатно спорије него што се првобитно предвиђало.
Ситуација је тренутно таква да је Дончићев наступ у догледној будућности под великим знаком питања, што би могло драстично да промијени однос снага у завршници сезоне. Иако су све очи упрте у исход серије између Лејкерса и Хјустона, вијести из табора звијезде тима сугеришу да би побједник тог дуела у полуфинале конференције могао ући без свог главног покретача.
Чак и под сценариом у којем Лејкерси успјешно прескоче тренутну препреку и закажу судар са екипом Оклахома Сити Тандера, пројекције медицинског тима нису оптимистичне. Наводи се да ће Дончић готово извјесно пропустити и ту комплетну серију, остављајући тим у незавидној позицији пред окршај са младом и полетном екипом Тандера.
Највећу забринутост изазива чињеница да званичан датум повратка на паркет још увијек није ни на помолу. Док се процес рехабилитације наставља спорим путем, стручни штаб и навијачи остају у стању неизвјесности. Без прецизног временског оквира за опоравак, поставља се питање колико дуго екипа може да остане конкурентна у најтежим биткама без свог лидера, чије је присуство на терену често било кључни фактор између тријумфа и пораза, преноси Спортал.
