Тренер Денвера о Николи Јокићу: Када се изнервира...

Успјели су кошаркаши Денвера да смање на 3:2 у плеј-оф серији прве рунде против Минесоте уз трипл-дабл Николе Јокића.
Тренер Нагетса Дејвид Аделман био је љут на почетку конференције, али се касније одобровољио када је на тему дошла игра Николе Јокића.
Дјеловало је у једном моменту да ово баш није утакмица српског аса, али је Никола потом додао гас и надиграо Минесоту.
"Јокић је Јокић – када се изнервира јер није играо добро, знате да ће одиграти добро. Имао је 16 асистенција, тешко их је достићи када не погађате шутеве", истакао је тренер Денвера.
Регион
По Интерполовој потјерници ухапшен Вук Лакићевић
Упитан је да ли је туча са краја прошлог меча оставила утицај на овај, а онда је говорио о Мекденијелсу, који је имао своје испаде и сада.
"Немам идеју, очигледно се момцима није допало како се меч завршио. Ствари се догађају у плеј-офу, не знам зашто је то урадио, дешавало му се и у прошлости. То је његова одлука, нисмо у томе уживали", додао је Аделман.
