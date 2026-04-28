Logo
Large banner

Денвер прегазио Минесоту: Нестварни Јокић срушио рекорд Вестбрука

Аутор:

АТВ
28.04.2026 07:35

Коментари:

0
Центар Денвер Нагетса Никола Јокић тражи фаул у другом полувремену прве утакмице прве рунде плеј-офа НБА лиге против Минесота Тимбервулвса, у суботу, 18. априла 2026. године, у Денверу.
Фото: Tanjug/AP/David Zalubowski

Денвер Нагетси побиједили су Минесоту пред својим навијачима резултатом 125:113 и тако смањили резултат у плеј-оф серији на 3:2.

Иако су били пред елиминацијом након два тешка пораза у Минеаполису, актуелни шампиони су показали карактер и поручили да их нико не смије прерано отписати.

Рекордни Никола Јокић

Након озбиљних критика, Никола Јокић је одговорио на најбољи могући начин – новом застрашујућом партијом. Утакмицу је завршио са трипл-даблом: 27 поена, 16 асистенција и 12 скокова.

Ово је српском центру био 36. трипл-дабл у сезони, а 23. у плеј-офу. Са укупно 221 трипл-даблом у каријери, Јокић се сада изједначио са легендарним Раселом Вестбруком.

Ток меча: Од фуриозног старта до тројке преко Гобера

Нагетси су кренули силовито и већ средином прве четвртине имали двоцифрену предност (23:13). Иако су се „Вукови“ успјели вратити на минус пет, Јокић је већ у првом полувремену контролисао ритам. Тачку на први дио игре ставио је Србин нестварном тројком уз звук сирене преко Рудија Гобера за вођство од 60:51.

У трећој четвртини Денвер је дјеловао као незаустављива сила. Серијом 16:5 брзо су отишли на +19, а Јокић је већ три минута прије краја овог периода комплетирао свој трипл-дабл учинак.

Драма у финишу и сукоб са Мекданијелсом

Иако су почетком посљедње дионице имали огромних +27 (102:75), Нагетси су дозволили гостима да се приближе на 110:96. Ипак, успјели су на вријеме зауставити налет Минесоте, која је ову утакмицу играла без Ентонија Едвардса и Донтеа Дивинћенца.

Финиш је обиљежила и напета ситуација када је мало фалило да дође до туче између Јокића и Џејдена Мекданијелса. Мекданијелс је покушао блокирати Јокића након већ досуђеног фаула, што је разбјеснило Србина који је кренуо ка њему да му „очита лекцију“, али су већи сукоб спријечили Мајк Конли и судије.

Серија се сада враћа у Минеаполис, гдје ће Денвер покушати изборити мајсторицу, преноси Спортињо.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Никола Јокић

Денвер Нагетс

кошарка

Спортски рекорди

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хороскоп

Занимљивости

Дневни хороскоп за 28. април: Ко планира брак, а коме пријети раскид?

1 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ: Русија спремна да посредује у окончању сукоба у Ирану

1 ч

0
Ова држава уводи реформу боловања: Радници ће радити и док су болесни?

Економија

1 ч

0
Председник Доналд Трамп одлази након говора на догађају за националне шампионе NCAA у државној трпезарији Беле куће, у уторак, 21. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп открио да ли ће прихватити приједлог Ирана за окончање сукоба

1 ч

0

Више из рубрике

Јокић и Мекденијелс

Кошарка

Никола Јокић брутално кажњен

23 ч

0
Центар Денвер Нагетса Никола Јокић трчи на терен током првог полувремена НБА кошаркашке утакмице против Сан Антонио Спарса.

Кошарка

Шок: Никола Јокић под истрагом

1 д

0
Сахрана Мире Додик, мајке Милорада Додика

Кошарка

Управа Партизана писала Милораду Додику

1 д

1
Кошарка

Никола Јокић жртва бизарне пљачке

1 д

0

  • Најновије

08

42

Талентована глумица каријеру замијенила духовним животом: Сада је игуманија манастира

08

25

Минић са делегацијом Нижњеновгородске области

08

24

Расправа завршила крвопролићем: Избо младића јер му је напао сина?

08

16

Тактичка вјежба МУП-а у Лакташима

08

12

Језиви призори на обали Дрине: Пронађено 10 угинулих свиња

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner