Денвер прегазио Минесоту: Нестварни Јокић срушио рекорд Вестбрука

Денвер Нагетси побиједили су Минесоту пред својим навијачима резултатом 125:113 и тако смањили резултат у плеј-оф серији на 3:2.
Иако су били пред елиминацијом након два тешка пораза у Минеаполису, актуелни шампиони су показали карактер и поручили да их нико не смије прерано отписати.
Након озбиљних критика, Никола Јокић је одговорио на најбољи могући начин – новом застрашујућом партијом. Утакмицу је завршио са трипл-даблом: 27 поена, 16 асистенција и 12 скокова.
Ово је српском центру био 36. трипл-дабл у сезони, а 23. у плеј-офу. Са укупно 221 трипл-даблом у каријери, Јокић се сада изједначио са легендарним Раселом Вестбруком.
Нагетси су кренули силовито и већ средином прве четвртине имали двоцифрену предност (23:13). Иако су се „Вукови“ успјели вратити на минус пет, Јокић је већ у првом полувремену контролисао ритам. Тачку на први дио игре ставио је Србин нестварном тројком уз звук сирене преко Рудија Гобера за вођство од 60:51.
У трећој четвртини Денвер је дјеловао као незаустављива сила. Серијом 16:5 брзо су отишли на +19, а Јокић је већ три минута прије краја овог периода комплетирао свој трипл-дабл учинак.
Иако су почетком посљедње дионице имали огромних +27 (102:75), Нагетси су дозволили гостима да се приближе на 110:96. Ипак, успјели су на вријеме зауставити налет Минесоте, која је ову утакмицу играла без Ентонија Едвардса и Донтеа Дивинћенца.
Финиш је обиљежила и напета ситуација када је мало фалило да дође до туче између Јокића и Џејдена Мекданијелса. Мекданијелс је покушао блокирати Јокића након већ досуђеног фаула, што је разбјеснило Србина који је кренуо ка њему да му „очита лекцију“, али су већи сукоб спријечили Мајк Конли и судије.
Серија се сада враћа у Минеаполис, гдје ће Денвер покушати изборити мајсторицу, преноси Спортињо.
