Никола Јокић брутално кажњен

27.04.2026 08:50

Јокић и Мекденијелс
Фото: Tanjug/AP Photo/Abbie Parr

Никола Јокић из Денвера кажњен је са 50.000 долара, док је Џулијус Рендл из Минесоте кажњен са 35.000 долара због учешћа у сукобу.

Они су се сукобили пред крај четврте утакмице серије првог кола плеј-офа, саопштила је НБА лига у недјељу.

Обојица ће имати право наступа када се серија настави у понедјељак петом утакмицом у Денверу. Инцидент је очигледно изазван када је Џејден Мекденијелс из Минесоте постигао полагање без отпора 2,1 секунду прије краја, при вођству Тимбервулвса од 14 поена — што је потез који су Нагетси замјерили с обзиром на то да је исход утакмице већ био одлучен.

Из НБА лиге је наведено да је Јокић "иницирао инцидент супротстављањем и гурањем" Мекденијелса као реакцију на тај потез. Рендл је, према саопштењу лиге, "ескалирао инцидент насилним упадањем у гужву и гурањем бека-крила Нагетса Бруса Брауна".

Јокићу и Рендлу су досуђене техничке грешке и обојица су искључена са утакмице.

Ови тимови се састају у доигравању трећи пут у посљедње четири године. Минесота води у серији са 3-1, али ће до краја сезоне бити без бека Донтеа Динвинченца због покидане Ахилове тетиве, као и без Ентонија Едвардса на неодређено вријеме због повреде кољена. И Динвинченцо и Едвардс су се повриједили у суботу.

