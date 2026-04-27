Шта ради ђаво кад уђе у човјека: Упозорење оца Предрага Поповића

АТВ
27.04.2026 09:53

Шта ради ђаво кад уђе у човјека: Упозорење оца Предрага Поповића
У времену у којем се све чешће наглашава индивидуализам и потреба за личном слободом, све више пажње привлаче и гласови који упозоравају на потенцијалне опасности потпуног повлачења из заједнице.

Међу њима се истиче и свештеник Предраг Поповић, чије се ријечи, ставови и размишљања радо прате и уважавају како међу вјерницима, тако и међу широм публиком на друштвеним мрежама, посебно на Фејсбуку и Јутјубу.

Овога пута, осврнуо се на тему самоће и духовне замке увјерења да човјеку "није потребан нико".

Опасност изолације и унутрашње затворености

Отац Предраг Поповић говори да нас ђаво одваја од суштине кад кажемо да нам у животу не треба нико.

"Мени не треба нико. Само ја и Бог, размишљање је које", како наводи и упозорава отац Предраг Поповић, "носи са собом бројне замке јер се на тај начин одвајамо од породице, постајемо лијени и нама је лакше управљати без опирања. На тај начин човјек учи да воли самоћу", а наш свештеник истиче да такав однос према животу може бити опасан.

"Човјек мисли да и даље служи Богу, а није тако"

"Ђаво је тиме ударио на суштину спасења човјека, а човјек и даље има утисак да је Божји и да служи Богу. Послије тога је све веома лако", започео је причу отац на свом Фејсбук профилу.

У наставку свог размишљања, он наглашава да се човјек, када се удаљи од породице и заједнице, постепено удаљава и од здраве духовне равнотеже. Такво стање, према његовим ријечима, отвара простор пасивности, унутрашњој празнини и губитку животне енергије", каже отац Предраг.

Породица као духовни ослонац

"Кад човјек изађе из заједнице, кад човјек изађе из породице, веома је лако њиме манипулисати. Прва ствар коју 'демон' ради када уђе у човјека јесте то да га одваја од породице. И човјек почиње да воли да је сам и у својим мислима", између осталог је отац Предраг Поповић испричао у својој недавној објави и поново упозорио да не изговарамо и не помишљамо да нам у животу не треба нико.

Закључак: између слободе и удаљавања

У свом обраћању, отац Предраг указује на то да граница између здраве самосталности и потпуне изолације може бити танка, али и опасна.

Према његовом тумачењу, човјек је по својој природи биће заједнице, а удаљавање од породице и ближњих може довести до духовне празнине и унутрашње рањивости.

