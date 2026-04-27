Шта ради ђаво кад уђе у човјека: Упозорење оца Предрага Поповића

Аутор:АТВ
У времену у којем се све чешће наглашава индивидуализам и потреба за личном слободом, све више пажње привлаче и гласови који упозоравају на потенцијалне опасности потпуног повлачења из заједнице.
Међу њима се истиче и свештеник Предраг Поповић, чије се ријечи, ставови и размишљања радо прате и уважавају како међу вјерницима, тако и међу широм публиком на друштвеним мрежама, посебно на Фејсбуку и Јутјубу.
Овога пута, осврнуо се на тему самоће и духовне замке увјерења да човјеку "није потребан нико".
Отац Предраг Поповић говори да нас ђаво одваја од суштине кад кажемо да нам у животу не треба нико.
"Мени не треба нико. Само ја и Бог, размишљање је које", како наводи и упозорава отац Предраг Поповић, "носи са собом бројне замке јер се на тај начин одвајамо од породице, постајемо лијени и нама је лакше управљати без опирања. На тај начин човјек учи да воли самоћу", а наш свештеник истиче да такав однос према животу може бити опасан.
"Ђаво је тиме ударио на суштину спасења човјека, а човјек и даље има утисак да је Божји и да служи Богу. Послије тога је све веома лако", започео је причу отац на свом Фејсбук профилу.
У наставку свог размишљања, он наглашава да се човјек, када се удаљи од породице и заједнице, постепено удаљава и од здраве духовне равнотеже. Такво стање, према његовим ријечима, отвара простор пасивности, унутрашњој празнини и губитку животне енергије", каже отац Предраг.
"Кад човјек изађе из заједнице, кад човјек изађе из породице, веома је лако њиме манипулисати. Прва ствар коју 'демон' ради када уђе у човјека јесте то да га одваја од породице. И човјек почиње да воли да је сам и у својим мислима", између осталог је отац Предраг Поповић испричао у својој недавној објави и поново упозорио да не изговарамо и не помишљамо да нам у животу не треба нико.
У свом обраћању, отац Предраг указује на то да граница између здраве самосталности и потпуне изолације може бити танка, али и опасна.
Према његовом тумачењу, човјек је по својој природи биће заједнице, а удаљавање од породице и ближњих може довести до духовне празнине и унутрашње рањивости.
