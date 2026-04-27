Познато мјесто и вријеме сахране Ненада Берете

Преминуо Ненад Берета, дугогодишњи новинар агенције Срна
Фото: Срна

Дугогодишњи новинар Новинске агенције Републике Српске (СРНА) Ненад Берета биће сахрањен сутра у Бањалуци на Градском гробљу Побрђе.

Сахрана ће бити обављена у 13.00 часова.

Берета је изненада преминуо у суботу, 25. априла, у 64. години.

Вишедеценијским професионалним радом обиљежио је једну од најзначајнијих епоха националне новинске агенције.

Преданим радом и односом утицао је на развој плејаде младих новинара, којима је Срна била прва медијска кућа.

Остаће упамћен као професионалац, велики колега и пријатељ, преноси Срна.

