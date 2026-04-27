Експлодирале цијене: Килограм меса постао луксуз

АТВ
27.04.2026 07:18

Експлодирале цијене: Килограм меса постао луксуз
У мору поскупљења хране у Републици Српској, отишле су и цијене меса, а највише је поскупио телећи бут.

Како нам је потврђено у неколико месница, прве су отишле цијене телетине.

Тако, тренутно, килограм телетине са костима кошта око 30 КМ. Цијена плећке је 33, док телећи бут кошта 37 КМ. У појединим месницама, килограм бута је скочио на чак 40 КМ.

"До поскупљења је дошло прије 3 дана. Разлог су остала поскупљења. Отишла је струја, повећане су плате, поскупили су енергенти. Телетина је отишла за 2 КМ по килограму", кажу за Српскаинфо у месницама.

Месари истичу да цијене јунетине се у протеклом периоду нису мијењали, али је питање дана када ће се и то десити.

" Тренутно, јунетина са костима кошта 19 КМ. Килограм врата и плећке је 26, док јунећи бут кошта 26 КМ", кажу у овој месници.

Подсјећања ради, килограм телећег бута у месницама је прије 3 године коштао око 30, а телеће плећке 27 КМ. За јунећи бут требало је издвојити 20 КМ, а за килограм плећке и врата 18 марака.

Дакле, за 3 године, телетина је отишла и до 10 КМ, а јунетина до 8 КМ.

илу-хороскоп-03042026

Занимљивости

У маркетима, јунећи врат и плећка коштају 25 КМ, а јунетина са костима 16 КМ.

"Поскупила је и жива вага, тако да они који купују од домаћих узгајивача, такође морају да коригују цијене навише", поручују месари.

Фармери истичу да је прије 2 мјесеца дошло до раста цијена живе ваге јунади, али, како наглашавају, у малом износу.

"Прије 2 мјесеца, килограм живе ваге јунади коштао је око 7,6, а сада до 8 КМ, плус ПДВ. Јунад су, наиме, поскупила за неких 30 фенинга по килограму живе ваге", каже за Српскаинфо фармер Ранко Сарајлић.

Према његовим ријечима, телад се продају на комад, а, кад се прерачунају укупна цијена и килажа, килограм живе ваге креће се од 15 до 17 КМ.

