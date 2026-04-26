Дигитализација- колико млади данас читају?

У времену друштвених мрежа, кратких форми и вјештачке интелигенције, књига се све више такмичи са екраном. Библиотеке зато траже начин да традиционално штиво приближе генерацијама које одрастају уз дигиталне технологије.
Док једни књигу и даље бирају као дио своје свакодневне рутине, други ипак признају да за читање једноставно немају времена. Између факултетских обавеза, посла и друштвених мрежа, навике младих се мијењају.
"Па поред литературе која ми треба за припремање испита не толико често, због обавеза",
"Када читам с електронских медија теже се сконцентришем и лакше ми је када ту материју могу да додирнем",
"Па комбинацију, искрено, нових технологија и материјала од професора",
"Па лакше ми је када професор достави књиге у ПДФ-у и онда неке неразјашњене појмови могу убацити у неке нове технологије", причају млади за АТВ.
Док старијим генерацијама ништа не може замијенити осјећај књиге у руци, млади се све више ослањају на нове технологије. Прави проблем није учесталост читања, већ квалитет самог штива, истиче наша саговорница, јер књига и даље има незамјенљиву улогу у развоју критичког мишљења.
"Наша дјеца која сада одрастају, одрастају у сасвим другим условима, просто те савремене технологије су дио њиховог живота, њиховог одрастања и њима је много нормалније да они буду у контакту са екраном. Но то не значи да се не чита, ја чак имам неку идеју да се чита много више него прије, само што се чита сада у различитим форматима", каже Александра Чворовић, књижевница и библиотекарка.
Библиотеке се зато прилагођавају новом добу, али без одрицања од традиције. Из Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске истичу да је у току прелазак на нови, модернији сајт, али и да је дигитализација првенствено начин да се заштите стара и ријетка издања. Интересовање младих, кажу, не опада.
"То потврђују догађаји и свакодневница у нашој библиотеци, она врви од живота, врви од студената ми имамо студијске читаонице, као што знате наша библиотека има универзитетску јединицу", рекао нам је Берислав Благојевић, библиотекар.
"Заправо се никад није штампало више књига у историји човјечанства, без обзира што је пораст електронских књига очигледан, књиге се и даље штампају, књиге се и даље купују, књиге се и даље читају оном класичном формату у којем смо навикли", додао је Благојевић.
Увођење електронских књига у наше библиотеке, ипак, остаје изазов. За сада смо још увијек поприлично далеко од тога, те оптимално рјешење још није прецизно дефинисано.
Хоће ли књига и у будућности остати у рукама младих или ће је у потпуности замијенити екран, показаће вријеме. За сада, чини се, једно не искључује друго.
