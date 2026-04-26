Наставља се сага о требињској Гимназији

Аутор:АТВ
Коментари:0
Задужбинар Родољуб Драшковић имао је добру намјеру да о свом трошку, путем јавно-приватног партнерства, изгради Храм науке и умјетности – Гимназију Требиње.
На дјелу је доказано да је немогуће остварити циљ у јавно-приватном партнерству. Причу има Бојан Носовић
Сага звана “храм науке и знања” у Требињу добија наставак и приближава се крају.
Херцеговачки кнез и инвеститор Родољуб Драшковић након надмудривања са градским оцима од зграде будуће гимназије диже руке. Поново им је скуцкао писмо.
"Инвеститор је прихватио приједлог Града Требиња да преда изграђени објекат у виђеном стању Граду Требињу, без накнаде, уз обавезу да Град финансира и приведе трајној намјени недовршену инвестицију. Задужбинар мора да вјерује Граду Требињу да ће објекат, који ће бити у функцији развоја Херцеговине у области образовања, науке и умјетности, бити завршен у року", написао је.
Мора се то завршити каже и требињски градоначелник. Мирко Ћурић истиче да је прво потребно обезбиједити новац за наставак радова.
"Већ смо имали одређене упите од стране надлежних министарстава од стране Владе од предсједника, шта је то што је неопходно. Да ли ћемо ићи у кредитно задужење или ћемо обезбиједити средства са други ниво власти у сваком случају то је мање важно колико је важно да будемо поносни када се тај објекат заврши", каже Ћурић.
Прича о новој и модерној згради гимназије у Требињу почела још прије седам година. Камен темељац постављен је у августу 2019 године када је речено да ће у ово здање бити уложено 12 милиона марака.
За неке храм знања за неке Скадар на Бојани требао је бити завршен још 2021, није због трзавица на релацији херцеговачки кнез - требињска Грдска управа. Стари рокови јесу пробијени, а који су нови рокови нико не зна.
