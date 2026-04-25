Требиње спрема прави спектакл: Фестивал вина окупиће 60 излагача

Аутор:

Бојан Носовић
25.04.2026 20:25

Флаше фина поредане у стакленој посуди са ледом.
Фото: АТВ

Вријеме изгледа неће бити баш идеално за прославу Првог маја, али продужени викенд је продужени викенд, макар падале сјекире.

Дучићев поглед, чаша најбољег домаћег вранца и зраци херцеговачког сунца идеална су комбинација за најаву трећег фестивала вина који ће се одржати 2. маја на требињској пијаци. Представиће се 60 излагача.

„Углавном су они из региона, земаља бивше Југославије. Имамо и дистрибутере који ће промовисати етикете из Италије, Француске, Португала, Чилеа и тако даље“, рекао је шеф Сектора за туризам Града Требиња Бојан Вучуревић.

Одлична је ово увертира и улазница за још једну успјешну туристичку сезону, кажу из Туристичке организације. У првим данима маја тражи се кревет више.

„Попуњеност је преко 90 одсто, што не значи да неће бити 100 одсто. Очекивања за љетну сезону су јако велика, ми смо годину кренули добро. Први квартал смо завршили са 30.000 регистрованих ноћења“, рекао је директор ТО Требиње Јовица Милошевић.

Ове бројке, али и добро вино, осмјех на лице измаме и првом човјеку града. Мирко Ћурић каже да овај фестивал посебан значај има за домаће произвођаче.

„Чињеница је да је Требиње препознато по добрим винима, али у неком претходном периоду нисмо имали овако озбиљан фестивал вина. Ево, доказали смо да се све може ако се хоће“, казао је градоначелник Требиња Мирко Ћурић.

Осим вина, представиће се и произвођачи маслиновог уља и хране. Улазница за овогодишњи „Vine fine“ кошта 30 марака. Приређен је и музички програм.

