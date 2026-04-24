Logo
Large banner

Теслић добија нови вртић: Биће мјеста за још 150 малишана

Аутор:

Биљана Стокић
24.04.2026 20:05

Коментари:

0
Зидови вртића у изградњи у Теслићу.
Фото: АТВ

Добре вијести за родитеље дјеце предшколског узраста у Теслићу. Очекује се да изградња новог вртића буде завршена до краја јуна, а од септембра и да вртић почне са радом. Резултат је то заједничке сарадње републичких и градских власти.

Радове финансирају Кабинет Предсједника Републике Српске и Градска управа.

Око 280 малишана тренутно је на листи чекања за упис у теслићки „Палчић“. Дуге листе чекања свакодневно се ажурирају и задају бриге родитељима. Али тим бригама, бар за неке од њих, ускоро долази крај. Изградња новог објекта вртића је у другој фази. А то је родитеље и те како обрадовало.

Пријављен је одмах по рођењу био је на листи чекања. А радујемо се биће бољи услови и за дјецу и нама родитељима је одмах боље, чим су дјеца срећнија", рекла је Ивана Душанић.

"С обзиром да имам три сина нисмо дуго чекали, добили смо бодове на три сина. А изградња новог вртића значиће пуно, смањиће листу чекања и свакако ће родитељима бити задовољство да дјеца крену и нови вртић и велико олакшање", додао је Раде Поповић.

"Вјерујем да хоће бити много, много боље. Мислим и ово је супер сада како је стари вртић реновиран, услови фантастични, али са новим не сумњам", истакла је Милијана Мишић.

У „Палчићу“ тренутно борави 190 малишана. А нови вртић, који се гради у дворишту старог, има капацитет од још додатних 150 мјеста. Упису нових шест група малишана радују се и тете.

"Са нестрпљењем очекујемо наше нове малишане и радујемо се сви васпитачи доласку нових другара у Дјечији вртић Палчић", казао је васпитач у ЈПУ Дјечији вртић „Палчић“, Теслић Катарина Бубић.

Друга фаза радова почела је у марту. И све иде по плану.

"Завршена је као што видите спољашња изолација, урађене су глазуре, а сад се чека да се све осуши па да се наставе унутрашњи радови. Надамо се да ће се све испоштовати у року", рекао је помоћник директора у ЈПУ Дјечији вртић Палчић Теслић Драган Јанковић.

Завршетак грађевинско-занатских радова планиран је до краја јуна ове године, кажу у Градској управи. У јулу и августу слиједи опремање нових просторија.

"Изградња новог објекта вртића финансира се из Буџета Града Теслића износом од 539.889,90 КМ и из Кабинета Предсједника Републике Српске износом од 959.525 КМ", саопштили су из Градске управа Теслић.

Изградња новог вртића у Теслићу почела је прије двије године. План је да од јесени вртић крене са радом.

„Палчић“ је једини јавни вртић у Теслићу. И као такав родитељима је најисплативији. То је разлог што се управо овдје увијек тражи мјесто више. Осим „Палчића“, у овом граду раде још четири приватна дјечија вртића.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

21

05

Црни епилог несреће: Извучен аутомобил из Дунава, возачу није било спаса

20

50

Пуцњава у сарајевском ресторану, има рањених

20

49

Трагедија код Приједора: Моториста погинуо у судару с трактором

20

45

Колико сада кошта столица на свадбама

20

41

Поскок поново на популарном шеталишту у Бањалуци - ВИДЕО

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner