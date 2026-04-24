Теслић добија нови вртић: Биће мјеста за још 150 малишана

Аутор:Биљана Стокић
Добре вијести за родитеље дјеце предшколског узраста у Теслићу. Очекује се да изградња новог вртића буде завршена до краја јуна, а од септембра и да вртић почне са радом. Резултат је то заједничке сарадње републичких и градских власти.
Радове финансирају Кабинет Предсједника Републике Српске и Градска управа.
Око 280 малишана тренутно је на листи чекања за упис у теслићки „Палчић“. Дуге листе чекања свакодневно се ажурирају и задају бриге родитељима. Али тим бригама, бар за неке од њих, ускоро долази крај. Изградња новог објекта вртића је у другој фази. А то је родитеље и те како обрадовало.
Пријављен је одмах по рођењу био је на листи чекања. А радујемо се биће бољи услови и за дјецу и нама родитељима је одмах боље, чим су дјеца срећнија", рекла је Ивана Душанић.
"С обзиром да имам три сина нисмо дуго чекали, добили смо бодове на три сина. А изградња новог вртића значиће пуно, смањиће листу чекања и свакако ће родитељима бити задовољство да дјеца крену и нови вртић и велико олакшање", додао је Раде Поповић.
"Вјерујем да хоће бити много, много боље. Мислим и ово је супер сада како је стари вртић реновиран, услови фантастични, али са новим не сумњам", истакла је Милијана Мишић.
У „Палчићу“ тренутно борави 190 малишана. А нови вртић, који се гради у дворишту старог, има капацитет од још додатних 150 мјеста. Упису нових шест група малишана радују се и тете.
"Са нестрпљењем очекујемо наше нове малишане и радујемо се сви васпитачи доласку нових другара у Дјечији вртић Палчић", казао је васпитач у ЈПУ Дјечији вртић „Палчић“, Теслић Катарина Бубић.
Друга фаза радова почела је у марту. И све иде по плану.
"Завршена је као што видите спољашња изолација, урађене су глазуре, а сад се чека да се све осуши па да се наставе унутрашњи радови. Надамо се да ће се све испоштовати у року", рекао је помоћник директора у ЈПУ Дјечији вртић Палчић Теслић Драган Јанковић.
Завршетак грађевинско-занатских радова планиран је до краја јуна ове године, кажу у Градској управи. У јулу и августу слиједи опремање нових просторија.
"Изградња новог објекта вртића финансира се из Буџета Града Теслића износом од 539.889,90 КМ и из Кабинета Предсједника Републике Српске износом од 959.525 КМ", саопштили су из Градске управа Теслић.
Изградња новог вртића у Теслићу почела је прије двије године. План је да од јесени вртић крене са радом.
„Палчић“ је једини јавни вртић у Теслићу. И као такав родитељима је најисплативији. То је разлог што се управо овдје увијек тражи мјесто више. Осим „Палчића“, у овом граду раде још четири приватна дјечија вртића.
