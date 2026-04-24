Епархија демантовала Вукановића: Злонамјерне тврдње

Аутор:АТВ
Коментари:2
Канцеларија епископа бихаћко-петровачког Сергија саопштила је да су нетачне, површне и злонамјерне тврдње лидера Листе за правду и ред Небојше Вукановића да ова епархија намјерава да прода земљиште у Великој Кладуши у власништву Српске православне цркве (СПЦ).
Из Канцеларије епископа истичу да никада нису имали намјеру да продају ни метар квадратни земљишта у власништву СПЦ, објављено је на сајту Епархије бихаћко-петровачке.
Подсјећа се да је на епархијском сајту јуче јавно објављено да је тема разговора са начелником општине Велика Кладуша Борисом Хорватом било давање сагласности СПЦ у поступку издавања урбанистичке сагласности за изградњу нове зграде Полицијске станице у Великој Кладуши.
Та станица ће се градити на садашњој локацији, која граничи са посједом и црквом Светог Георгија.
"Јасно и недвосмислено поручујемо да градњом зграде Полицијске станице у Великој Кладуши неће бити угрожена ниједна стопа црквене земље, већ се циљ састанка огледао у томе да се правно додатно регулишу односи Цркве и општине Велика Кладуша", истакнуто је у саопштењу.
С обзиром на добру вољу обје стране, Епархија изражава задовољство резултатима тог састанка.
"Покушавајући да схватимо жар политичке борбе и покушај позиционирања Небојше Вукановића у гласачком тијелу, не налазимо оправдање за пласирање лажних оптужби на рачун Епархије бихаћко-петровачке", наводи се у тексту.
Додаје се да је ова епархија била и остала, између осталог, чувар молитвеног сјећања на све невино пострадале жртве током Другог свјетског рата.
"Да је господину Вукановићу истина била мотив, писао би о томе колико је Епархија бихаћко-петровачка учинила да сачува сјећање на све пострадале новомученике", додаје се у саопштењу.
О томе је Епархија, како се напомиње, писала књиге, организовала округле столове, снимала документарне филмове, да би на крају основала Центар за историју, традицију и духовност, с циљем проношења историјске истине о српском народу и његовој Цркви на подручју Епархије бихаћко-петровачке.
У саопштењу се додаје да ће Епархија оно што је чинила до сада, наставити и у будућим временима, још снажније и боље.
"Страдална прошлост Епархије заслужује да се њоме бавимо истином, молитвом и незаборавом, а лажни и злонамјерни медијски написи, попут Вукановићевог, остаће као трајни запис површности и бешчашћа у чијем ће се огледалу огледати само они који блате без доказа, јер говорећи о другима заправо говоримо о себи самима", истичу из Канцеларије епископа Сергија.
