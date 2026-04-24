Не јењавају сукоби у опозицији: Станишић жестоко ударио на Петровића

У опозицији у Републици Српској не јењавају сукоби и препуцавња - напротив, свакодневно се шире па је сада дошло до обрачуна ПСС-а и бијељинског СДС-а.
Овај пут, члан Предсједништва ПСС-а Милош Станишић жестоко је ударио на СДС-овог градоначелника Бијељине Љубишу Петровића, поручујући да је Бијељински СДС, али и цијели град, на кољенима управо због њега.
"Опозиција има довољно снаге, знања и људи да понуди рјешења. Проблем је што се увијек појави неколико оних који мисле да су већи од договора, па онда раде све да га сруше. То није храброст, то је политичка незрелост и директна услуга власти", рекао је Станишић, додајући да је у Бијељини тај проблем посебно видљив.
Он је нагласио да ће главни органи Покрета Сигурна Српска и СДС, као двије највеће опозиционе странке, направити договор о кандидатима за опште изборе на основу реалне подршке и интереса народа, а не личних амбиција.
"Жао ми је што у Бијељини немамо озбиљног саговорника унутар СДС-а. Та странка је у овом граду на кољенима управо због Љубише Петровића. Није у стању да формира ни градски одбор и због тога и цијела Бијељина посрће”, рекао је Станишић.
Петровић се, наглашава Станишић, не бави ни градом, ни политиком, већ води личне ратове – људима у општини касне плате, вртићима касне плате, а не исплаћују се ни накнаде на које имају право, гасе се спортски клубови који су изњедрили шампионе.
Он је истакао да опозиција не може и неће чекати оне који свјесно раде против заједничког циља.
"Свако има право на став, али нема право да руши договоре који се праве у интересу народа. Ко то ради, свјесно ради против побједе опозиције и сам се сврстава на другу страну“, поручио је Станишић.
"Народ не интересују сукоби унутар опозиције, него да ли ћемо коначно понудити озбиљну алтернативу. То нам, због Вукановића, Петровића и сличних, с правом замјерају. Ми ћемо то урадити - са онима који су спремни да раде, а не са онима који мисле да је политика лична сцена“, рекао је Станишић.
Он је додао да опозиција има људе, снагу и јасан циљ.
"А они који мисле да је важније да буду у праву него да побиједимо - нека објасне грађанима зашто им је то приоритет“, закључио је Станишић.
Љубиша Петровић је јуче на свом фејсбук профилу подржао Бранка Бланушу и Небојша Вукановића за кандидате на предстојећим изборима.
О предсједнику ПСС-а и градоначелнику Бањалуке, који претендује на кандидатуру, није рекао ни ријечи.
"Неће бити седмице на лотоу, већ наш професор Бранко Блануша је кандидат за предсједника Републике Српске! Са друге стране пуна подршка брату Вукану у борби за српског члана Предсједништва!", написао је Петровић, што је очигледно засметало Станишићу.
