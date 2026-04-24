У УКЦ Српске савремена метода лијечења тешких менталних поремећаја

Аутор:АТВ
Коментари:0
Савремена метода лијечења тешких менталних поремећаја - уведена је на Универзитетско клиничком центру Републике Српске.
Ријеч о безбједној процедури, која се спроводи под краткотрајном анестезијом, уз стални надзор љекара.
Електроконвулзивна терапија - терапија будућности.
Уз најсавременији апарат "Стигма", љекари појашњавају, и најтежа ментална обољења, могу се лијечити брже и ефикасније.
Метода се спроводи уз мултидисциплинарани приступ - у сарадњи анестезилога, неуролога, кардиолога, офталмолога и радилога.
Савремена опрема и додатна едукација љекара - корак су ка бољем лијечењу и бржем опоравку пацијената, преноси РТРС
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
17
55
17
37
17
33
17
32
17
22
Тренутно на програму