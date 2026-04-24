Logo
Large banner

Алумнисти Харварда и Стенфорда у Спомен-подручју, поштовање према жртвама

Аутор:

АТВ
24.04.2026 13:08

Коментари:

0
Посјета Доњој Градини
Фото: Srna

Група алумниста престижних америчких универзитета Харвард и Стенфорд посјетила је данас Спомен-подручје Доња Градина, једно од највећих стратишта из периода Другог свјетског рата на Балкану, гдје се се упознали о страдањима која су се ту догодила и изразили поштовање према жртвама.

Савјетник предсједника Републике Српске Марко Ромић представио је гостима историјски значај овог мјеста, као и страдања која су се овдје догодила у склопу злочина почињених у систему логора Јасеновац.

Ромић је гостима објаснио да је Република Српска настала управо као израз потребе српског народа да се организује и политички конституише на овим просторима, како би заштитио себе и будуће генерације и да се никада више не би поновила страдања попут оних којима свједочи Доња Градина.

Он је истакао да је сјећање на жртве темељ идентитета Републике Српске и својеврсни завјет да српски народ на овим просторима никада више не доживи судбину какву је претрпио у Јасеновцу и Доњој Градини.

Алумнисти су истакли важност очувања историјског сјећања и суочавања са тешким поглављима европске историје.

Посјета је, како је истакнуто, допринијела бољем разумијевању сложене прошлости ових простора, али и потреби да се истина о страдању српског, јеврејског и ромског народа чува и преноси будућим генерацијама.

Ромић је захвалио се гостима на интересовању и посјети, нагласивши значај међународне пажње према Доњој Градини као мјесту сјећања од универзалне вриједности.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner