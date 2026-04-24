Штрбац: Биће погажено међународно право, ако Младић не буде пуштен на лијечење

Механизам за кривичне судове у Хагу погазиће међународно право ако генерала Ратка Младића не пусти на пријевремено лијечење у Србију, изјавио је директор Документационо-информационог центра "Веритас" Саво Штрбац.

Штрбац је рекао за Срну да би се у случају да српски генерал не буде пуштен на лијечење будући да су и доктори УН потврдили да је у терминалној тиме отворило питање шта предсједник Механизма Грасијела Гати Сантана уопште више ради на тој позицији.

Вјерује, каже, да ће примјенити то међународно право и да ће пустити српског генерала.

"Нажалост видјели смо у случају Небојше Павковића у каквом стању је пуштен. Заправо је дошао да овдје умре. Тако да они у Хагу чекају задњи моменат, чак и љекари који дају мишљење", рекао је Штрбац.

У осврту на изјаву главног хрватског тужиоца Ивана Трудића да би пуштање из затвора генерала Младића "била врло лоша порука, без обзира на његово здравственог стање", Штрбац је рекао да би био веома угодно изненађен да је Трудић или било који Хрват рекао да га треба пустити.

"Јер, ко би то рекао у Хрватској? Посебно у овом времену рехабилитације усташтва био би изложен не само критици јавности него и могућем физичком нападу", рекао је Штрбац.

На констатацију Трудића да Младић у Хрватској, који је својевремено био командант Книнског корпуса ЈНА, није одговарао за "почињене злочине", Штрбац је навео да је управо он био свједок Младићеве одбране и обарао такве оптужбе.

"Није осуђен, иако је био оптужен за неке догађаје, укључујући ту и Шкабрњу у Далмацији", рекао је Штрбац.

Породица генерала Ратка Младића и његов адвокат Драган Иветић предали су јуче захтјев Механизму за кривичне судове у Хагу за његово хитно пуштање на лијечење у Србији због изузетно тешког здравственог стања.

Захтјев садржи извјештај српских љекара који су ове седмице прегледали генерала Младића, љекара УН у притворској јединици у Хагу, као и правне стандарде који би требало да се примјене, те примјере случајева у којима је то већ коришћено.

Предсједник Механизма за кривичне судове у Хагу Резидуалног механизма за кривичне судове Грасијела Гати Сантана одбијала је до сада да га пусти на привремено лијечење, а љетос је у образложењу одбијенице навела да није на самрти и да само у том случају може да буде пуштен из затворске болнице.

