Додик честитао Дан града Градишка и постигнути напредак

Аутор:

АТВ
24.04.2026 10:58

Милорад Додик
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Предсједник СНСД-а Милорад Додик упутио је честитку поводом Дан града Градишка и истакао напредак постигнут у претходном периоду, увјерен да ће град наставити да ради на унапређењу квалитета живота грађана и развоју заједнице.

Срдачне честитке је поводом Дана града Градишка, Додик упутио градоначелнику, предсједнику Скупштине Ренати Обрадовић - Поповић, одборницима и свим становницима Градишке.

"Желим да вам честитам на изузетним резултатима и напретку који је ваш град постигао у претходном периоду, те чврсто вјерујем да ћете и у будућности наставити да радите на унапређењу квалитета живота грађана и развоју заједнице", навео је Додик.

Истакао је да је овај важан датум прилика да се подсјете на историју, традицију и све оне вриједности које Градишку чине регионалним центром и жилом куцавицом овог дијела Републике Српске.

Дан града обиљежава се 24. априла поводом 81 године од ослобођења од фашизма у Другом свјетском рату.

