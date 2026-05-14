Сједница Дома народа прекинута због недостатка кворума

АТВ
14.05.2026 14:31

Фото: Srna

Хитна сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ прекинута је због недостатка кворума из реда Хрвата и Срба, након чега је замјеник предсједавајућег Дома Никола Шпирић објаснио да делегати из СНСД-а нису спремни да их било ко претвара у публику.

Шпирић је са скупштинске говорнице рекао да је Клуб Срба на јутрошњем Колегијуму тражио да се приједлози измјена и допуна Закона о јавним набавкама и Кривичног закона не разматрају по хитној, већ по редовној процедури како би могли да дјелују амандмански.

"Нисмо спремни да нас било ко претвара у публику у Дому народа. Ако постоји могућност да радите без Клуба Срба, желим вам успјешан рад", поручио је Шпирић и додао да Клуб Срба стоји на располагању кад год постоји добра воља да се разговара о сваком питању.

Он је поновио да "покушај преноса већине из Представничког дома у Дом народа није могућ", оцијенивши да ће и остали то разумјети, преноси Срна.

"Нисмо спремни да дамо кворум за расправу о законима која нас претвара у публику", закључио је Шпирић.

Прекиду сједнице претходила је подршка већине делегата, без представника СНСД-а и ХДЗ БиХ, захтјеву за разматрање по хитној процедури измјена и допуна Закона о јавним набавкама и Кривичног закона БиХ, због чега је предсједавајући Клуба Срба Средоје Новић затражио паузу, након које је констатовано да нема кворума за рад.

Претходно је током расправе о хитној процедури Новић рекао да су делегати из СНСД-а за то да се ови закони разматрају у редовној процедури како би могли предложити амандмане, чиме би допринијели да у неком наредном периоду буду усвојени.

