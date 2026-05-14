Шпирић: Клубови Срба и Хрвата неће пристати да буду публика у процесу одлучивања

14.05.2026 16:06

Никола Шпирић изјава поводом отказивања сједнице у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ
Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић изјавио је након данашње сједнице да "није могуће без промјене Устава и пословника доћи до исте већине која је у Представничком дому", те поручио да Клуб Срба и Клуб Хрвата неће пристати да буду публика у процесу одлучивања.

Шпирић је рекао да је Клуб Срба учинио све да 31. посебна сједница Дома народа буде успјешна и навео да су усвојени закони који се односе на интелектуалну својину, измјене Закона о Оружаним снагама БиХ и Закон о саобраћају.

- Показали смо спремност да разговарамо о ономе што за нас и није било спорно у овом времену иза нас - навео је Шпирић.

Он је навео да поново постоје покушаји да се већина из Представничког дома пренесе и у Дом народа.

- То је покушај да се од Клуба Срба и Клуба Хрвата направи публика. Није нам дозвољено да дамо свој допринос, а да будемо публика, то никада неће дочекати овдје у Сарајеву - поручио је Шпирић.

Говорећи о приједлогу закона о измјенама Закона о јавним набавкама и Кривичног закона, Шпирић је рекао да су представници српског и хрватског клуба тражили да ти акти иду у редовну процедуру.

- Били смо спремни и мислим да смо постигли договор на колегијуму да закон о измјенама и допунама Закона о јавним набавкама и Кривичном закону, који прати тај закон, иде у редовну процедуру да бисмо дали свој допринос, јер имамо примједбе и на процедуру и садржај закона. Нажалост, за то нема разумијевања - навео је Шпирић.

Он је додао да, према Уставу и Пословнику, без представника српског клуба није могуће доносити одлуке у Дому народа, те оцијенио да се на тај начин заобилази изборна воља грађана Републике Српске.

- Ако ми кажемо хоћемо да разговарамо, имамо примједбе, шта је логичније него да се каже - "ОК, хајде да сједнемо, да прилагодимо процедуру, да чујемо све шта мисле о закону" - рекао је Шпирић.

Одговарајући на питања новинара о Закону о јавним набавкама, Шпирић је рекао да СНСД инсистира на томе да се кроз редовну процедуру дође до квалитетнијег текста закона, као и на примјени постојећих законских рјешења.

- Закони су постали тема за предизборне кампање. То неће рјешавати проблеме. Мора се сјести, разговарати. Сви морају бити дио процеса у БиХ - закључио је Шпирић.

