Уколико волите тиквице, ово је рецепт за вас: Брзо, сочно и једноставно!

Аутор:АТВ
Коментари:0
Пуњене тиквице из рерне одличан су избор за лаган, а заситан ручак. Спој мљевеног меса, риже и топљеног сира даје богат домаћи укус, док припрема не одузима пуно времена.
Рецепт можете погледати и на ЈуТјуб каналу "Кухиња за 10", гдје се посебно издвајају рецепти с месом.
Састојци:
три средње тиквице
500 грама мљевеног меса
једна главица лука
једна мања паприка
четири кашике кухане риже
двије кашике парадајз соса
једна кашика парадајз пиреа
першун
150 грама рибаног сира
сол, бибер, црвена паприка
уље
Припрема:
Тиквице оперите, прережите уздужно и издубите средину како бисте добили мале чамце. Издубљени дио ситно насјецкајте и оставите са стране.
На мало уља пропржите лук док не постане стакласт, затим додајте мљевено месо и кратко динстајте. Потом додајте кухану рижу, сјецкану паприку и унутрашњост тиквица па све заједно кухајте неколико минута.
Након тога, умијешајте парадајз сос и парадајз пире, зачините по укусу и оставите да лагано крчка неких 10 минута. На крају додајте першун.
Тепсију премажите уљем и напуните тиквице припремљеним смјесом. Прекријте алуминијском фолијом и пеците неких 30 минута на 220°Ц, док тиквице не омекшају. Када је готово, уклоните фолију, поспите рибаним сиром и вратите у рерну још пет минута да се сир отопи и порумени. Послужите топло уз јогурт или свјежу салату, пише Кликс
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
8 ч0
Најновије
18
18
18
15
18
00
17
58
17
57
Тренутно на програму