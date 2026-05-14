Тајно јој узели аутомобил и вратили га као новог: Прича матураната из Мостара одушевила регију

14.05.2026 15:22

Крај средњошколског образовања обично обиљеже сузе, загрљаји и заједничке фотографије, али матуранти IV.1а из Средње прометне школе Мостар, смјер техничар цестовног промета, својој су разредници Данијели Сабљић приредили изненађење које није свакидашње, тајно су јој обновили аутомобил.

У договору с њезиним сином и колегицом, ученици су “отуђили” њезину стару “крнтијицу”, аутомобил који професорица годинама користи како би помагала напуштеним и озлијеђеним уличним животињама. Управо због тога аутомобил је био пун длака, декица, транспортера и трагова свакодневне борбе за животиње које многи заобилазе.

Матуранти су одлучили да жена која годинама несебично брине о другима заслужује нешто посебно. Аутомобил су потпуно очистили, уредили, обновили, претворивши га у право мало изненађење пуно љубави и захвалности.

“Испратих још једну генерацију, свој IV.1а, позитивно најлуђи разред у досадашњем стажу. Генерација дивних младих људи који су ме изули из ципела оригиналним поклоном у који је уложен огроман труд, ноћима су радили”, написала је разредница након изненађења.

Аутомобил су, како каже, “средили као бомбоницу”, а емоције није скривала:

“Хвала им од срца. Ово је изненађење које никада нећу заборавити. Што се мене тиче, имам нови аутомобил.”

Посебну симболику цијелој причи даје и чињеница да су управо ученици смјера техничар цестовног промета своје знање, труд и заједништво претворили у гесту која је дирнула цијелу школу.

Ова несвакидашња прича показала је да школа није само мјесто учења, него мјесто гд‌је настају људи великог срца, пријатељства и успомене које трају цијели живот, преноси Херцеговина.инфо

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

