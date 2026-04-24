Позив за експропријацију земљишта ради заштите од поплава

24.04.2026 10:22

Град Приједор објавио је данас јавни позив за купопродају непокретности у власништву више физичких лица ради реализације једног од пројеката заштите од поплава.

Потпуну експропријацију пет парцела на локалитету Калуђерско Поље у приједорском насељу Рашковац, почетком априла Влада је прогласила општим интересом како би се реализовало просијецање кинете на Сани у том мјесту, вриједно 650.000 КМ.

Ова мјера је дио Споразума о реализацији хитних мјера на санацији, реконструкцији и изградњи водопривредних објеката одбране заштите од поплава у Приједору, закљученим између града и "Вода Српске".

Осим просијецања кинете, Споразум обухвата продубљивање и уређење корита Сане код жељезничког моста у Брезичанима, изградњу парапетних зидова у Туковима и Гомјеници, издизање насипа с обје стране Гомјенице, издизање пута на Жегеру у дужини од 265 метара и канал у Средицама.

Власници парцела на преговоре о купопродаји могу да дођу у Градску управу радним даном од 8.00 до 10.00 часова.

