Општина у Српској финансира матурске прославе

АТВ
24.04.2026 09:25

Матуранти Козарска Дубица 2025. година
Фото: YouTube/OrionKD/printscreen

Општина Козарска Дубица и ове године сносиће трошкове прославе матурских вечери, рекао је начелник Игор Савковић.

Савковић је навео да Козарска Дубица ове године има 219 матураната, и то 82 у средњој и 137 у основним школама.

Матуранти Средњошколског центра "Никола Тесла" матуру ће славити 15. маја. Прослава матуре за 63 свршена основца Основне школе "Вук Стефановић Караџић" је 29. маја, за 44 матураната Основне школе "Свети Сава" 5. јуна, а за 30 матураната Основне школе "Мајка Кнежопољка" 6. јуна

Козарска Дубица

Матуранти

Република Српска

Игор Савковић

Школа

