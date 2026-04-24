Ухапшен Сарајлија због лажне дојаве о бомби

24.04.2026 10:25

Службеници Од‌јељења безбједности Будва ухапсили су држављанина БиХ из Сарајева због недавне лажне дојаве о постављеним експлозивним направама у подгоричкој средњој школи.

Лице иницијала А.Б. /42/ осумњичено је за слање спорног мејла, односно за кривично д‌јело лажно пријављивање, саопштено је из Управе полиције.

Утврђено је да је била лажна дојава о бомби у Средњој умјетничкој школи "Васа Павић" која је у понед‌јељак, 20. априла, стигла на мејл адресу школе.

