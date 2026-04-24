Ухапшен Сарајлија због лажне дојаве о бомби

Коментари:0
Службеници Одјељења безбједности Будва ухапсили су држављанина БиХ из Сарајева због недавне лажне дојаве о постављеним експлозивним направама у подгоричкој средњој школи.
Лице иницијала А.Б. /42/ осумњичено је за слање спорног мејла, односно за кривично дјело лажно пријављивање, саопштено је из Управе полиције.
Утврђено је да је била лажна дојава о бомби у Средњој умјетничкој школи "Васа Павић" која је у понедјељак, 20. априла, стигла на мејл адресу школе.
Хроника
19 ч0
Хроника
20 ч0
Хроника
21 ч0
Хроника
21 ч0
Најновије
14
08
14
02
14
02
13
56
13
50
Тренутно на програму