Мушкарац уништавао аутомобил, па пропао кроз кров

23.04.2026 17:57

Мушкарац пропао кроз кров аутомобила у Тузли
У Тузли је јуче око 18 сати дошло до инцидента у којем је мушкарац изазвао велику материјалну штету на једном возилу.

Мушкарац је палицом ударао и уништавао аутомобил, након чега се попео на њега. У једном тренутку почео је скакати по возилу, а затим је пропао кроз кров аутомобила.

Из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона за портал "Аваз" потврђено је да је мушкарац ухапшен.

Он се терети за кривично дјело "оштећење туђе ствари". Истрага о околностима догађаја је у току.

