Горажданин се понашао сумануто, у поруци најавио убиство кћерке!

Е.Д. (49) из Горажда, који је у селу Каберник код Вишеграда убио двогодишњу кћерку па себе, прије језивог злочина се понашао сумануто и члановима породице је најавио да ће убити дијете, сазнаје АТВ.
Нажалост, нико није успио да га спријечи у тој намјери. Покушали су чланови породице, алармирани су МУП Босанско-подрињског кантона и ПУ Фоча, али су полицајци стигли прекасно... У породичној кући у Кабернику затекли су објешена тијела двогодишње дјевојчице и њеног оца.
"Критичног дана Е.Д. није био при себи... Брату, који живи у Сарајеву, оставио је опроштајну поруку у којој је најавио шта ће учинити. Узнемирени човјек је покушао све што је могао... Алармирао је полицију, кренуо за Горажде, али се Е.Д. са ћеркицом одвезао према Кабернику, одакле је поријеклом”, каже извор АТВ-а.
Истражујући цијели случај ПУ Фоча је утврдила да је Е.Д. у Вишеград стигао око 14 часова. Тада је надзорна камера снимила његово возило како пролази кроз црвено свјетло на семафору.
Трагедија код Вишеграда: Убио дијете, па пресудио себи
”Очигледно је ћерку убио недуго по доласку у село. Након тога је појединим члановима породице јавио да је убио дијете, да би након тога и себи одузео живот”, каже извор АТВ-а.
Нико не зна шта је Е.Д. нагнало да почини овај језиви злочин. Његови познаници су у шоку и нико не може да вјерује да је наудио дјетету. Описују га као мирног човјека, који није имао насилних испада. Како сазнајемо разведен је од супруге и развод је тешко поднио. Живио је с двогодишњом кћерком, која је имала одређених здравствених проблема, а има и старије дијете из претходног брака.
Тужилаштво се за АТВ огласило о трагедији: Наређена обдукција тијела оца и дјетета
Истрагу води Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву које је наложило обдукцију тијела, као и предузимање свих истражних мјера и радњи како би се утврдиле све околности овог трагичног догађаја.
