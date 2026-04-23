Горажданин се понашао сумануто, у поруци најавио убиство кћерке!

Аутор:

Огњен Матавуљ
23.04.2026 16:03

Фото: АТВ

Е.Д. (49) из Горажда, који је у селу Каберник код Вишеграда убио двогодишњу кћерку па себе, прије језивог злочина се понашао сумануто и члановима породице је најавио да ће убити дијете, сазнаје АТВ.

Нажалост, нико није успио да га спријечи у тој намјери. Покушали су чланови породице, алармирани су МУП Босанско-подрињског кантона и ПУ Фоча, али су полицајци стигли прекасно... У породичној кући у Кабернику затекли су објешена тијела двогодишње дјевојчице и њеног оца.

Брат покушао да спријечи трагедију

"Критичног дана Е.Д. није био при себи... Брату, који живи у Сарајеву, оставио је опроштајну поруку у којој је најавио шта ће учинити. Узнемирени човјек је покушао све што је могао... Алармирао је полицију, кренуо за Горажде, али се Е.Д. са ћеркицом одвезао према Кабернику, одакле је поријеклом”, каже извор АТВ-а.

Члановима породице јавио да је убио дијете

Истражујући цијели случај ПУ Фоча је утврдила да је Е.Д. у Вишеград стигао око 14 часова. Тада је надзорна камера снимила његово возило како пролази кроз црвено свјетло на семафору.

Трагедија код Вишеграда: Убио дијете, па пресудио себи

”Очигледно је ћерку убио недуго по доласку у село. Након тога је појединим члановима породице јавио да је убио дијете, да би након тога и себи одузео живот”, каже извор АТВ-а.

Познаници у шоку

Нико не зна шта је Е.Д. нагнало да почини овај језиви злочин. Његови познаници су у шоку и нико не може да вјерује да је наудио дјетету. Описују га као мирног човјека, који није имао насилних испада. Како сазнајемо разведен је од супруге и развод је тешко поднио. Живио је с двогодишњом кћерком, која је имала одређених здравствених проблема, а има и старије дијете из претходног брака.

Тужилаштво се за АТВ огласило о трагедији: Наређена обдукција тијела оца и дјетета

Истрагу води Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву које је наложило обдукцију тијела, као и предузимање свих истражних мјера и радњи како би се утврдиле све околности овог трагичног догађаја.

Више из рубрике

Идентификовани нападачи на повратнике у Теслићу

Хроника

Идентификовани нападачи на повратнике у Теслићу

3 ч

0
Бањалучки стоматолог и зубни техничар пријављени за злоупотребу положаја

Хроника

Бањалучки стоматолог и зубни техничар пријављени за злоупотребу положаја

5 ч

1
Паљевина аутомобила, гори аутомобил, запаљено возило

Хроника

Акција ”Огањ”: Расвијетљене паљевине два возила, у току претреси

5 ч

0
Избио пожар у једној фабрици у Бугојну

Хроника

Ватра гута све пред собом: Избио пожар у Бугојну!

7 ч

0

  • Најновије

18

39

Лажно се представљао као хирург: За наводне операције узео више од 100.000 евра

18

28

Угрожени пасоши широм Европе због сајбер напада

18

27

Лакташи: Свечана академија поводом Дана града

18

11

У мају ће се за ова три знака паре лијепити као магнет

17

59

Језиви детаљи ликвидације Илије Крстића: Шкаљарци га зазидали

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner