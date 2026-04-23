Акција ”Огањ”: Расвијетљене паљевине два возила, у току претреси

Огњен Матавуљ
23.04.2026 12:55

Паљевина аутомобила, гори аутомобил, запаљено возило
Фото: АТВ

У акцији ”Огањ” брчанска полиција расвијетлила је два случаја паљевине аутомобила и тужилаштву је поднијела пријаве против 38-годишњака из Калесије и 31-годишњег Брчака.

У Полицији Брчко дистрикта наводе да се ради о паљевинама из 2025. године и оба случаја квалификована су као кривична дјела оштећење туђе ствари.

”Кривична ђела тичу се догађаја од 8. децембра 2025. године, када је у мјесту Приједор непозната особа запалила аутомобил ”пасат”, те догађаја 15/16. септембра 2025. године, када је у мјесту Паланка непозната особа запалила аутомобил `киа сид`”, саопштила је брчанска полиција.

Како наводе 38-годишњак из Калесије осумњичен је за паљевину ”пасата”, а 31-годишњи Брчак за паљевину ”кие”.

”У наставку предузимања активности у оквиру наведене акције полиција је дана започела претресе на шест локација у Брчком, којима су обухваћене четири особе, стамбени објекти и четири возила које та лица користе”, наводе у полицији.

Додају да полиција Брчко дистрикта БиХ интензивно наставља даље истражне радње на расвјетљавању оваквих и сличних кривичних дјела.

