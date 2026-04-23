Драма у Сарајеву: Жена дала храну бескућнику, он је ударио штаком

Аутор: АТВ
У Сарајеву је јуче нападнута жена на подручју општине Ново Сарајево, у Колодворској улици, сазнаје „Аваз“.
Према извору „Аваза“ ова жена је, наводно жељела понудити бескућнику храну, међутим он ју је напао.
- Жена је дошла јуче око 16 сати у ПУ Ново Сарајево да пријави да је око подне задобила лакшу тјелесну повреду од стране старијег мушкарца који је ударио штаком, ортопедским помагалом – рекла је портпаролка Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево, Мерсиха Новалић за „Аваз“.
Савјети
2 ч0
Друштво
2 ч0
Хроника
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
