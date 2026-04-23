Да ли при паркирању увијек треба повући ручну кочницу? Већина возача годинама прави исту грешку

Аутор:АТВ
Коментари:0
Многи возачи не знају да ли при паркирању треба користити ручну кочницу. Стручњаци откривају шта је исправно код мануелног и аутоматског мењача.
Док једни не остављају аутомобил без ручне кочнице чак ни на равном путу, други вјерују да је сасвим довољно убацити мјењач у брзину илиручицу пребацити у положај „П“. Ипак, шта је заиста исправно зависи од типа возила, терена, али и навике коју многи возачи годинама раде погрешно.
Питање да ли при паркирању увек треба користити ручну кочницу дјелује једноставно, али око тога постоје подијељена мишљења. Неки је активирају аутоматски, док је други користе само на узбрдици или када паркирају на неравном терену.
Истина је ипак много једноставнија – ручна кочница и даље има важну улогу, али начин коришћења зависи од тога да ли возите аутомобил са мануелним или аутоматским мјењачем.
Код мануелног мењача дилеме нема
Код аутомобила са ручним мењачем препорука је јасна – након заустављања треба повући ручну кочницу, а затим возило оставити у брзини. На равном терену најчешће се оставља у првој брзини, док многи на низбрдици бирају рикверц.
Другим ријечима, ручна кочница не би требало да буде једина заштита, већ додатни слој сигурности. Ако један систем закаже, други и даље држи аутомобил на мјесту.
То је посебно важно при паркирању на нагибу, али и површина која дјелује равно може да превари. Управо зато многи стручњаци савјетују да коришћење ручне кочнице постане рутина, а не процјена од ситуације до ситуације.
Ни аутоматик није изузетак
Возачи аутомобила са аутоматским мјењачем често сматрају да је довољно ручицу пребацити у положај „П“ и угасити мотор. Технички гледано, аутомобил ће остати паркиран, али дио оптерећења тада преузима паркирни механизам мјењача.
Зато се препоручује да се и код аутоматика најприје држи ножна кочница, затим активира ручна кочница, па тек онда ручица пребаци у положај „П“. Тако се тежина возила не ослања само на мјењач, већ део оптерећења преузима паркирна кочница.
У преводу – аутомобил ће бити сигурније обезбјеђен, а дугорочно се смањује и непотребно оптерећење механике.
Најчешћа грешка прави се баш овде
Многи возачи раде исту ствар – зауставе аутомобил, пребаце га у брзину или у положај „П“, пусте кочницу и тек онда повуку ручну.
Проблем је у томе што се возило тада већ ослонило на мењач или зупчанике, па ручна кочница више не преузима главно оптерећење.
Исправан редослијед је да се возило најприје задржи ножном кочницом, затим активира паркирна кочница, а тек онда пусти папучица кочнице. Тај детаљ дјелује ситно, али прави велику разлику између правилног и лошег паркирања.
Код новијих аутомобила принцип је исти
Код новијих аутомобила са електричном паркирном кочницом цео поступак дјелује једноставније, али правило остаје исто. Без обзира на то да ли повлачите класичну ручну или само притиснете дугме, циљ је исти – додатно обезбједити возило и растеретити остале механичке склопове.
У већини ситуација одговор је јасан – да, ручну кочницу треба користити при паркирању. Не зато што ће аутомобил без ње увек кренути, већ зато што доноси додатну сигурност и правилније оптерећење механике, пише Курир
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму