Знање без муке: Како нова метода учења осваја родитеље и ученике

23.04.2026 10:03

Дјечак учење бојице учионица школа
Астра АИ је све популарнија апликација међу ученицима и студентима јер уз помоћ вјештачке интелигенције нуди подршку у учењу, рјешавању задатака и припреми за испите, те се често намеће као алтернатива класичним инструкцијама.

У посљедње вријеме све је популарнија и међу родитељима. Наиме, ријеч је о апликацији која се ослања на вјештачку интелигенцију како би помогла око савладавања градива, рјешавања домаће задаће те дубљег разумијевања самог градива.

Након инсталације потребно је проћи кроз кратак упитник, а апликација ће генерисати оптимални наставни план те понудити да се започне плаћање претплате кроз издање Плус. Тај корак се може прескочити како бисте апликацију прво испробали, а затим је потребно отворити кориснички налог. Када је све спремно, апликацију је могуће почети користити, преноси Буг.хр.

Оно што је посебно корисно јесте чињеница да се могу уносити властити материјали као што су биљешке, ПДФ документи, скениране странице књига, стари испити, скрипте и сви други материјали који могу помоћи у постизању циља, било да је ријеч о припреми за испит или темељитијем савладавању градива.

Кључна предност је то што је у сваком тренутку могуће поставити било какво питање или задатак и добити рјешење с објашњењима. Ту је и рјешавање проблема корак по корак, опција да се фотографише испит и добије лични план учења, као и могућност учења према курикулуму (лекције су прилагођене званичном наставном плану), те још много тога.

Ипак, да би се искористио пуни потенцијал овог виртуалног АИ инструктора, потребно је плаћати претплату на издање Плус које кошта 96 евра годишње, посебно јер је бесплатна (пробна) верзија прилично ограничена.

