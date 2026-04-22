Ученик напао професорицу у Сарајеву током часа

Синдикат средњег и високог образовања, васпитања, науке и културе БиХ огласио се поводом инцидента који се јуче догодио у једној сарајевској гимназији, гдје је ученик физички напао професорицу током часа.
Како "Аваз" незванично сазнаје, инцидент се догодио у Гимназији Обала.
Полиција је, према доступним информацијама, учесницима сукоба издала четири прекршајна налога – три због дрског понашања и један због физичког напада.
Из синдиката су најоштрије осудили овај догађај, истичући да насиље над просвјетним радницима постаје све учесталије.
- Према информацијама које имамо, интервенисала је полиција и ученике који су напали професорицу спровела у надлежну полицијску управу. Један број ученика је пунољетан. Професорица је задобила повреде и пружена јој је помоћ у здравственој установи. Овај догађај је логичан слијед и кулминација хаоса који је у сарајевским средњим школама настао као директна посљедица накарадних законских рјешења које је наметнуло ресорно министарство и Скупштина - навели су из синдиката.
Додају да су постојећи закони и правилници у потпуности обесмислили васпитно-образовни процес у средњим школама.
- Синдикат је континуирано упозоравао на посљедице оваквих рјешења и прије и послије њиховог доношења. Одредба Закона о обавезном средњем образовању, чак и за пунољетне ученике, катастрофално је лоша и као таква не постоји нигдје друго осим у КС. Управо је она довела до тога да се у школама, у посљедње двије године, напади на особље, насиље међу ученицима, пуцњава пред школом... практично не санкционишу - упозорили су.
Како истичу, додатни проблем представљају подзаконски акти и процедуре које су, према њиховим ријечима, непримјењиве у пракси.
- Подзаконски акти и процедуре, као да су их писали људи који никада нису радили у школи, у потпуности су онемогућили одгојни рад стручним службама - наводи се.
Синдикат сматра да су школе претворене у бирократизоване системе за прикупљање података, док се суштински проблеми занемарују.
- Школе су претворене у бирократизоване сакупљаче статистичких података које надлежно министарство интерпретира како му одговара. Идеја да ће се оваквим рјешењима школе учинити сигурнијим показала се суштинском грешком Министарства, на којима оно, нажалост, и поред критика стручне јавности и даље тврдоглаво инсистира. Догађај од јуче је посљедња опомена и упозорење свима да се хитно морају предузети кораци измјена прописа како би се суноврат и пропадање средњег образовања у Сарајеву зауставили.
На крају су упозорили да би, уколико се стање хитно не промијени, сарајевске школе ускоро могле почети личити на оне какве се виђају у америчким хорор филмовима.
