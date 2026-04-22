Поново трагедија у БиХ: Забио се комбијем у зид и погинуо

Аутор:АТВ
Коментари:0
Возач комбија погинуо је у сриједу, 22. априла, у улици Рајловачка цеста, Нови Град, Сарајево, након што се забио у бетонски зид поред пута.
Полицијској управи Нови Град – ПО Рајловац у 7:50 пријављена је ова саобраћајна несрећа.
Свијет
Мајка (46) се бацила са балкона са троје дјеце: Преживјела само дјевојчица, ево гдје је отац био у то вријеме
"На неутврђен начин дошло је до скретања моторног возила – комбија са пута и удара у бетонски стуб, којим је управљао возач стар 61 годину, чији је идентитет утврђен", саопштено је из полиције.
Додају да је у 8:20 љекар Хитне помоћи констатовао смрт возача.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
15
58
15
58
15
51
15
46
15
45
Тренутно на програму