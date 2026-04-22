У Добоју ухапшен адвокат Бобан Савић!

Аутор:

Огњен Матавуљ
22.04.2026 14:01

Коментари:

0
Фото: АТВ

Бобан Савић, адвокат из Добоја, ухапшен је у акцији МУП-а Републике Српске и Посебног одјељења Републичког јавног тужилаштва Републике Српске због сумње да је починио кривично дјело трговина утицајем, сазнаје АТВ.

Према незваничним информацијама Савић је осумњичен да је од једне особе, против које се води кривични поступак, наводно тражио и узео новац обећавајући му одређене погодности у предмету.

По наредби суда у току су претреси.

Ускоро опширније...

Више из рубрике

Ротација полиције Републике Српске

Хроника

Лажне дојаве о бомбама у 17 школа

2 ч

0
Зашто није почело суђење за стравичну несрећу у Бањалуци?

Хроника

Зашто није почело суђење за стравичну несрећу у Бањалуци?

2 ч

0
Петарде попуцале, пиротехника, пиротехничка средства

Хроника

Погинуло 14 људи од експлозије у фабрици петарди

4 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Лакташи: Провалио у аутомобил и украо новчаник, полиција пронашла пиштоље и муницију

4 ч

0

  • Најновије

15

58

Бијела кућа одбацила тврдње о Трампу и нуклеарним кодовима као нетачне

15

58

Додик: Понашање према генералу Младићу се може назвати покушајем убиства

15

51

Поново трагедија у БиХ: Забио се комбијем у зид и погинуо

15

46

Мајка (46) се бацила са балкона са троје дјеце: Преживјела само дјевојчица, ево гдје је отац био у то вријеме

15

45

Дјед (90) прошао кроз црвено на тротинету и изазвао удес

