Погинуло 14 људи од експлозије у фабрици петарди

Најмање 14 људи је погинуло, а десетине су повријеђене од експлозије у фабрици петарди у држави Керала, на југу Индије, саопштили су званичници.
Несрећа се догодила у Трисуру, гдје се вјерује да је око 40 људи склапало петарде за предстојећи фестивал Трисур Пурам, који се обиљежава 24. априла.
Неколико повријеђених је у критичном стању.
Експлозија у Трисуру изазвала је секундарне експлозије које су успориле напоре спасавања.
Петарде су се правиле у привременим шупама близу пиринчаних поља са лошим приступним путевима, што је отежало реаговање служби за ванредне ситуације.
Снага експлозије осјетила се километрима далеко, а поједини становници су је погрешно протумачили као земљотрес. Оближње куће су оштећене.
Ово је друга таква несрећа у посљедњих седам дана, након што је најмање 25 људи погинуло од експлозије у фабрици петарди у сусједној држави Тамил Наду у недјељу, 19. априла.
Случајне експлозије су честа појава у индијској индустрији ватромета, највише у држави Тамил Наду.
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч1
Хроника
3 ч0
Најновије
13
33
13
27
13
19
13
09
13
02
