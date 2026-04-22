Погинуло 14 људи од експлозије у фабрици петарди

22.04.2026 11:53

Петарде попуцале, пиротехника, пиротехничка средства
Фото: Pexel/ Crudop MichaeLP

Најмање 14 људи је погинуло, а десетине су повријеђене од експлозије у фабрици петарди у држави Керала, на југу Индије, саопштили су званичници.

Несрећа се догодила у Трисуру, гд‌је се вјерује да је око 40 људи склапало петарде за предстојећи фестивал Трисур Пурам, који се обиљежава 24. априла.

Неколико повријеђених је у критичном стању.

Експлозија у Трисуру изазвала је секундарне експлозије које су успориле напоре спасавања.

Петарде су се правиле у привременим шупама близу пиринчаних поља са лошим приступним путевима, што је отежало реаговање служби за ванредне ситуације.

Снага експлозије осјетила се километрима далеко, а поједини становници су је погрешно протумачили као земљотрес. Оближње куће су оштећене.

Ово је друга таква несрећа у посљедњих седам дана, након што је најмање 25 људи погинуло од експлозије у фабрици петарди у сусједној држави Тамил Наду у нед‌јељу, 19. априла.

Случајне експлозије су честа појава у индијској индустрији ватромета, највише у држави Тамил Наду.

Петарде

Погинуо радник

Индија

Експлозија

Више из рубрике

Полиција Републике Српске

Хроника

Лакташи: Провалио у аутомобил и украо новчаник, полиција пронашла пиштоље и муницију

2 ч

0
Потврђена оптужница против Аниса Калајџића за убиство Алдине Јахић

Хроника

Потврђена оптужница против Аниса Калајџића за убиство Алдине Јахић

2 ч

0
Унајмио дијете да баци кашикару! Испливали детаљи филмског хапшења

Хроника

Унајмио дијете да баци кашикару! Испливали детаљи филмског хапшења

3 ч

1
Дојаве о постављеним бомбама у школама!

Хроника

Дојаве о постављеним бомбама у школама!

3 ч

0

13

33

Цвијановићева у Делфима са предсједником Грчке: Односи добри и пријатељски

13

27

Зашто није почело суђење за стравичну несрећу у Бањалуци?

13

19

"Идиоте, шта мислиш да си у својој кући": Тенисер из БиХ се замало обрачунао с навијачем

13

09

Нафта кренула "Дружбом"

13

02

"Филмска прича": Мелина мужа мултимилионера упознала у таксију

