Logo
Large banner

Дојаве о постављеним бомбама у школама!

Аутор:

22.04.2026 09:57

Коментари:

0
У појединим школама у Кантону Сарајеву јутрос су стигле дојаве о постављеним бомбама.

Портпарол МУП-а Кантона Сарајево Мерсиха Новалић рекла је да су неке школе на подручју Кантона Сарајево добиле имејл пријетећег садржаја.

Из МУП-а Кантона Сарајево навели су да врше провјере.

Новалићева је нагласила да ће полиција поступити по протоколу.

Прије неколико дана дојава о постављеној бомби била је упућена за два највећа трговачка објекта у центру Сарајева, а контролом је утврђено да су биле лажне.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner