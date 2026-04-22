Дојаве о постављеним бомбама у школама!

Аутор:АТВ
Коментари:0
У појединим школама у Кантону Сарајеву јутрос су стигле дојаве о постављеним бомбама.
Портпарол МУП-а Кантона Сарајево Мерсиха Новалић рекла је да су неке школе на подручју Кантона Сарајево добиле имејл пријетећег садржаја.
Из МУП-а Кантона Сарајево навели су да врше провјере.
Новалићева је нагласила да ће полиција поступити по протоколу.
Прије неколико дана дојава о постављеној бомби била је упућена за два највећа трговачка објекта у центру Сарајева, а контролом је утврђено да су биле лажне.
