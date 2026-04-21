Прво оглашавање Раме Исака након претреса: Немам ораха у џепу

АТВ
21.04.2026 21:28

1
Прво оглашавање Раме Исака након претреса: Немам ораха у џепу
Федерални министар унутрашњих послова Рамо Исак огласио се након претреса просторија Министарства, поручивши да даје пуну подршку институцијама, али да иза свега стоје "покушаји политичких удара".

Исак тврди да припадници МУП-а Кантона Сарајево нису упали у његове просторије, већ су се културно најавили ради изузимања документације у предмету Муњић и други. Он је позвао истражне органе да што прије заврше овај посао.

"Ако је циљ политички притисак, неће успјети. Ја се само драгог Бога бојим, немам никаквих ораха у џепу", изјавио је Исак уз тврдње да се ради о покушају заустављања његових изборних амбиција.

"Ја нећу бити кандидат, иако су ме многи молили. Неће ме убиједити да не подржим Бећировића", закључио је Исак.

Подсјећамо, претреси су извршени по наредби Посебног одјела Врховног суда ФБиХ, а обухваћени су службени простори, рачунари и телефони министра и његових сарадника, пише Кликс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Тагови :

Рамо Исак

претреси

Сарајево

Денис Бећировић

МУП Сарајево

Коментари (1)
