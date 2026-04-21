Цијене нафте порасле за око 2,5 одсто

21.04.2026 21:10

Цијене нафте данас су порасле за око 2,5 одсто, док су тржишта ишчекивала потенцијални наставак преговора између Сједињених Америчких Држава и Ирана, пред сутрашњи истек примирја.

Цијена нафте Брент кретала се на нивоу од 96,6 долара по барелу, а америчка сирова нафта WTI (West Texas Intermediate) на око 90 долара по барелу, пренио је Трејдинг економикс.

Иран није потврдио учешће у преговорима у Пакистану, док неслагања двије стране и даље постоје око кључних питања, укључујући и приступ Ормуском мореузу.

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да је потпредсједник Џеј Ди Венс спреман да присуствује разговорима, али је упозорио да Вашингтон неће журити са споразумом и да би могао да настави војну акцију ако се не постигне договор.

Цијене нафте остају нестабилне док трговци анализирају промјенљиве шансе за дипломатско рјешење и готово потпуни застој у Ормуском мореузу, с проласком свега неколико бродова.

Сукоб наставља да ремети снабдијевање, уз процјене да је покривеност потражње мања већ за око четири милиона барела дневно, с потенцијалним растом на пет милиона (око пет одсто глобалне понуде), при чему је Азија највише погођена.

Због тога је Кина позвала на хитан прекид ватре и обнављање бродског саобраћаја, пише Танјуг.

