Ухапшен осумњичени за троструко убиство у Подгорици

Вехид Мурић, који се сумњичи да је у Подгорици починио троструко убиство ухваћен је вечерас, саопштили су из полиције.
"Полицијски службеници Управе полиције Регионалног центра безбедности "Сјевер", уз континуирану подршку и сарадњу са службеницима Регионалног центра безбједности "Центар", након спроведених опсежних оперативних активности и прецизно изведене тактичке акције, лоцирали су у ужем градском језгру Рожаја, на отвореном простору, В.М. (25) из Рожаја, осумњиченог за кривично дјело тешко убиство и истог лишили слободе о чему је обавијештен државни тужилац у Вишем државном тужилаштву у Подгорици", наводи се у саопштењу.
Како се истиче, сумња се да је Мурић претходно, у подгоричком насељу Стари Аеродром, лишио живота три лица: Д.Х. (27) и Н.Х. (34) из Рожаја, као и К.М. (55), држављанина Републике Србије из Новог Пазара.
Осумњичени це уз кривичну пријаву бити спроведен Вишем државном тужилаштву у Подгорици на даљу надлежност.
Подсјетимо, црногорски медији су раније јавили да су у Подгорици убијена браћа из Рожаја, Денис и Незрин Хот, док је трећа жртва Кенан Мираљемовић из Новог Пазара.
Подсјетимо, руководилац Основног државног тужилаштва у Рожајама Алдин Калач рекао је раније данас да је мајка Вехида Мурића (25), позвала полицију након што јој је син признао злочин.
"Он је мајци рекао да је окрвавио руке и изашао из куће. Она је након одређеног времена то пријавила полицији", рекао је Калач за ЦдМ.
