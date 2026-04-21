Шта је показао увиђај троструког убиства у Подгорици?

Завршен је увиђај на мјесту троструког убиства у подгоричком насељу Стари аеродром, а мотив за сада није познат, изјавила је дежурни тужилац Врховног државног тужилаштва у Подгорици Данка Ђерић.
"Сви докази су изузети, трага се за извршиоцем овог кривичног дјела. У току увиђаја предузимане су и форензичке радње у присуству вјештака. Претпоставка је да је убиство извршено хладним оружјем", рекла је Ђерићева новинарима.
У кући у подгоричком насељу Стари аеродром јутрос су пронађена тијела тројице мушкарца из Рожаја, саопштено је из Управе полиције.
Сумња се да су убиству претходиле личне размирице између жртава и осумњиченог.
Полиција трага за Вехидом Мурићем /25/ из Рожаја који је осумњичен за троструко убиство.
