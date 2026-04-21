Logo
Large banner

Приморавао кћерку на брак за личну корист од 20.000 евра

Аутор:

АТВ
21.04.2026 17:10

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Беранска полиција ухапсила је тридесетшестогодишњег мушкарца из овог града због сумње да је приморавао ћерку на брак који је унапријед договорио са лицем из иностранства за 20.000 евра.

Поступајући по оперативним сазнањима да је осамнаестогодишњој дјевојци из Берана онемогућен одлазак у школу, полиција је пронашла оштећену која је рекла да је отац држао закључану у соби неколико дана.

Она је навела да је трпјела психичко и физичко насиље како би била приморана на склапање брака, саопштено је из Управе полиције.

Оштећеној је указана медицинска помоћ у Клиничко-болничком центру Беране, након чега је збринута и смјештена на сигурну локацију.

Мушкарац је ухапшен по налогу тужиоца у Бијелом Пољу због трговине људима, пише Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Трговина људима

Присилни брак

Црна Гора

Насиље

насиље у породици

Црна хроника

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner