Дојаве о бомбама у више школа, полиција на терену

АТВ
21.04.2026 09:36

Фото: Pexel/Pixabay

Више загребачких средњих школа добило је у уторак ујутро дојаве о постављеним експлозивним направама, због чега су ученици и радници евакуирани, а настава није започела, извијестила је Полицијска управа загребачка.

Полиција је за Јутарњи лист потврдила да су на терену.

- Поступамо по дојави и утврђујемо све околности, поручују из ПУ загребачке.

Из загребачке полиције поручили су да ће више информација бити познато након што се доврше прегледи и утврде све околности.

Полиција је јуче због такве дојаве претресала Основну школу Ивана Гундулића у Загребу, а сличан се сценариј догодио и у Сплиту, гдје је полиција због дојава о бомбама прегледала 50 школа на сплитском подручју, али није ништа пронашла.

