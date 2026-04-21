Дојаве о бомбама у више школа, полиција на терену

Аутор:АТВ
Коментари:0
Више загребачких средњих школа добило је у уторак ујутро дојаве о постављеним експлозивним направама, због чега су ученици и радници евакуирани, а настава није започела, извијестила је Полицијска управа загребачка.
Полиција је за Јутарњи лист потврдила да су на терену.
- Поступамо по дојави и утврђујемо све околности, поручују из ПУ загребачке.
Из загребачке полиције поручили су да ће више информација бити познато након што се доврше прегледи и утврде све околности.
Полиција је јуче због такве дојаве претресала Основну школу Ивана Гундулића у Загребу, а сличан се сценариј догодио и у Сплиту, гдје је полиција због дојава о бомбама прегледала 50 школа на сплитском подручју, али није ништа пронашла.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
17 ч1
Регион
20 ч0
Регион
22 ч0
Регион
1 д0
Најновије
13
14
13
02
13
00
12
56
12
48
Тренутно на програму